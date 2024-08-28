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Сегодня, 09:21

Леброн Джеймс попросил сына не называть его отцом на площадке

Виктория Кравченко
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Форвард «Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс рассказал, что его сыну Бронни запрещено называть его папой во время работы. 19-летний баскетболист также играет за «Лос-Анджелес».

«Он не может называть меня «папой» на площадке. Как только мы выйдем из здания и ворота закроются, я снова смогу стать «папой», — цитирует Джеймса TMZ.

Он отметил, что для Бронни это будет не сложно, так как он часто называет его по имени.

В 2023 году Бронни Джеймс перенес остановку сердца во время тренировки, после чего прошел лечение врожденного порока сердца. В результате он пропустил пять месяцев, но смог возобновить карьеру.

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