Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 10:00

Леброн Джеймс об ударе в пах: «Постарался защитить свои драгоценности»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал удар в пах со стороны игрока «Мемфиса» Диллона Брукса в третьем матче первого раунда плей-офф НБА. «Лос-Анджелес» победил в игре со счетом 111:101.

«Просто сосредоточился на матче. Еще вся игра была впереди. Поэтому я постарался встать, защитить свои драгоценности и продолжить борьбу», — сказал Джеймс после игры.

Ранее между игроками неоднократно возникали перепалки. Перед матчем Брукс сказал, что ему плевать на Джеймса, так как он считает его старым.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
Леброн Джеймс
0
Читайте также
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?
ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Рогов сообщил о скоплении техники ВСУ на заводах в Запорожской области
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лейкерс» обыграли «Мемфис» и повели в серии

Энтони Дэвис повторил достижение Шакила О`Нила в «Лейкерс»