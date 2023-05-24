Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:15

Джеймс — о завершении карьеры Энтони: «Знал еще неделю назад»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал решение одноклубника Кармело Энтони завершить профессиональную карьеру.

«Знал, что объявление будет сделано, потому что сам снимал соответствующее видео неделю назад. Хотя люди опять, наверное, подумают, что это ложь. Я просто не знал, когда конкретно будет сделано объявление, и вот это произошло», — цитирует Sportskeeda Джеймса.

38-летний американец в НБА поиграл за «Лейкерс, «Портленд», «Хьюстон», «Оклахому», «Нью-Йорк» и «Денвер».

Кармело Энтони. Кармело Энтони объявил о завершении карьеры

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Кармело Энтони
Леброн Джеймс
0
Читайте также
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атланта» может обменять Янга в «Лейкерс»