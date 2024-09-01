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Олимпиада

Сегодня, 08:21

Леброн Джеймс рассказал, в каких олимпийских видах спорта он мог бы добиться успеха

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что мог бы добиться успеха в некоторых олимпийских видах спорта.

«Нет соревнований, в которых я выступал бы без подготовки. Но, может быть, я назвал бы прыжки в высоту или прыжки в длину. Если у меня будет немного времени на подготовку, думаю, мне потребуется около шести-восьми месяцев» — сказал Джеймс в шоу The Shop.

39-летний баскетболист завоевал со сборной США золото Олимпиады в Париже. Это четвертая медаль Олимпийских игр для Джеймса. Ранее он дважды становился чемпионом (2008 и 2012 годы) и выигрывал бронзу (2004).

Баскетбол
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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