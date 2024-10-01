Леброн и Бронни Джеймс впервые попозировали в форме «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вместе с сыном Бронни впервые попозировали в форме «озерных». 30 сентября клуб из Лос-Анджелеса провел медиа-день.

Джеймс был выбран «Лейкерс» на драфте НБА-2024 под общим 55-м номером.

Бронни, которому в октябре исполнится 20 лет, в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.

Леброн Джеймс, которому в декабре исполнится 40 лет, проведет свой 22-й сезон в НБА. В 1492 матчах регулярного чемпионата НБА он в среднем набирал 27,1 очка, 7,5 подбора и 7,4 результативной передачи.