Леброн Джеймс установил новый рекорд НБА по количеству сыгранных минут

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству сыгранных минут. На его счету теперь 66 298 минут с учетом матчей, проведенных в плей-офф.

Джеймс обошел легендарного центрового «Лос-Анджелеса» Карима Абдул-Джаббара, который за карьеру провел на паркете 66 297 минут.

Из действующих игроков ближе всех расположились разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол (26-е место и 47 705 минут), форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт (40-е место и 43 460 минут) и разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук (49-е место и 42 328 минут).

Легенда «Чикаго» Майкл Джордан занимает 24-е место, проведя на паркете 48 485 минут.