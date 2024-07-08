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Сегодня, 09:17

Леброн Джеймс заявил, что новый контракт с «Лейкерс» может стать последним в его карьере

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос, может ли его новый контракт с клубом стать последним в карьере.

«Я бы никогда не стал сидеть здесь и говорить: «О, может быть, нет». Да, может быть. Легко. Но посмотрим, как все произойдет в итоге», — приводит слова Джеймса ESPN.

В воскресенье, 7 июля, «Лейкерс» объявили о продлении соглашения с 39-летним Леброном. Как сообщают американские СМИ, оно рассчитано на два года, за которые он заработает более 100 миллионов долларов.

Джеймс стал первым игроком, набравшим свыше 40 тысяч очков за карьеру, и является лучшим бомбардиром в истории НБА. Всего в лиге он провел уже 22 сезона.

Баскетбол
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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