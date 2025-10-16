Леброн может вернуться в состав «Лейкерс» в середине ноября

Четырехкратный чемпион НБА и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может вернуться на площадку в середине ноября, сообщил журналист ESPN Шэмс Чарания.

По информации источника, это наиболее вероятный срок возвращения баскетболиста, при этом сам Леброн не намерен торопиться с восстановлением. 40-летний игрок несколько месяцев борется с ишиасом — воспалением седалищного нерва.

Летом Леброн думал о завершении карьеры, но отложил решение. В прошлом сезоне регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 24,2 очка за матч, а в пяти играх плей-офф — 25,4 очка.

Сезон НБА стартует 21 октября. «Лейкерс» дома сыграют с «Голден Стэйт Уорриорз».