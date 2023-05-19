Леброн после поражения от «Денвера» оценил шансы «Лейкерс» на выход в финал плей-офф НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Денвера» (103:108) во втором матче финальной серии Западной конференции. Счет в серии 0-2.

«Слава богу, это не студенческий баскетбол, где команды играют до первой победы. Шансы всегда есть, пока вас четырежды не обыграли. Эта уверенность должна быть у нас всегда», — сказал Джеймс на пресс-конференции после матча.

Третий матч пройдет на паркете в Лос-Анджелесе в воскресенье, 21 мая. Начало — 3.30 по московскому времени.