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Сегодня, 08:00

Леброн после поражения от «Денвера» оценил шансы «Лейкерс» на выход в финал плей-офф НБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Денвера» (103:108) во втором матче финальной серии Западной конференции. Счет в серии 0-2.

«Слава богу, это не студенческий баскетбол, где команды играют до первой победы. Шансы всегда есть, пока вас четырежды не обыграли. Эта уверенность должна быть у нас всегда», — сказал Джеймс на пресс-конференции после матча.

Третий матч пройдет на паркете в Лос-Анджелесе в воскресенье, 21 мая. Начало — 3.30 по московскому времени.

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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