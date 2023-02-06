Леброн — об обмене Ирвинга в «Даллас»: «Возможно, дело во мне»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал информацию о том, что «Бруклин» решил обменять разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга в «Даллас».

«Возможно, дело во мне», — написал Джеймс на своей странице в социальной сети.

38-летний американец по ходу этого сезона говорил, что Ирвинг может сделать «Лейкерс» командой чемпионского уровня. Ранее Леброн и Ирвинг вместе играли за «Кливленд».

В этом сезоне Ирвинг сыграл в 40 матчах, набирая в среднем по 27,1 очка, делая 5,1 подбора и 5,3 передачи.