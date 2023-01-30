Легенда «Бостона» Пол Пирс в беседе с бывшим одноклубником по «Селтикс» Кевином Гарнеттом порассуждал о будущем разыгрывающего «Портленда» Дэмиена Лилларда.

«Дэмиен Лиллард — один из величайших игроков в истории, и он отдал все, что мог, клубу, который не может построить вокруг него претендента на чемпионство. Я знаю, что ты, как никто, понимаешь эту ситуацию. Каким бы преданный и гордым он ни был, ситуация достигла критической точки.

Ты тоже не хотел уходить из «Миннесоты». Ты оставил там сердце, кровь, пот и слезы, ты отдал этому городу все и больше всего на свете хотел победить именно там. Ты все время выглядел измученным. И сейчас я вижу то же самое в Лилларде. Ему пора уходить из «Портленда», — сказал Пирс на подкасте SHOWTIME Basketball.

32-летний Лиллард за карьеру набрал 27162 очка и является вторым по результативности игроком в истории «Портленда» (лидер Клайд Дрекслер — 29496 очков).

Лиллард также является вторым в истории «Трэйл Блэйзерс» по количеству результативных передач — 4997. Лидирует — Терри Портер (5319). Лиллард занимает 4-е место в истории клуба по проведенным матчам — 748.

Контракт игрока с «Портлендом» рассчитан до конца сезона-2026/27.