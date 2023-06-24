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Сегодня, 17:56

Тони Паркер: «Вембаньяма хотел попасть в «Сан-Антонио» — это судьба»

Руслан Минаев
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Легендарный разыгрывающий «Сан-Антонио» Тони Паркер прокомментировал результаты драфта НБА-2023, по итогам которого 19-летний французский центровой Виктор Вембаньяма был выбран «Сперс» под первым номером.

«Я знаю, что он хотел попасть в «Сан-Антонио», поэтому мне кажется, что это была судьба, учитывая связи с Францией, которые мы построили за эти годы. Он продолжит это наследие. Это очень круто.

Виктор уникален. Он обладает уникальным набором навыков. Я никогда не видел, чтобы парень с ростом 226 сантиметров так бросал и обладал таким дриблингом, это невероятно. Не могу дождаться, когда увижу его в составе «Сперс», — цитирует Паркера Yahoo! Sport.

Вембаньяма в прошлом сезоне выступал за клуб «Метрополитан», набирая в среднем 20,8 очка и делая 10,4 подбора и 2,4 передачи за матч.

баскетбол
НБА
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
Тони Паркер
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