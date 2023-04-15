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Сегодня, 05:14

Легенде НБА Кемпу предъявлено обвинение в вооруженном нападении

Евгений Козинов
Корреспондент
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Шестикратный участник матчей звезд НБА Шон Кемп обвиняется в вооруженном нападении.

Как сообщает ESPN, прокуратура Округа Пирс предъявила 53-летнему американцу обвинения из-за перестрелкуи а парковке у торгового центра Tacoma в середине марта.

Кемп не признает вину и готов сотрудничать со следствием. Он утверждает, что использовал оружие в качестве самозащиты, поскольку нашел человека, укравшего у него телефон.

Кемп провел в НБА 14 сезонов. Он играл за «Сиэтл», «Кливленд», «Портленд» и «Орландо». Его два раза выбирали во вторую сборную звезд НБА.

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