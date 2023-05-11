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Сегодня, 11:24

О`Нил и Баркли не смогли сдержать смех после травмы Дэвиса в игре с «Голден Стэйт»

Руслан Минаев
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Члены Зала славы и баскетбольные эксперты Шакил О`Нил и Чарльз Баркли посмеялись после того, как увидели момент, в котором форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму.

За 7 минут 45 секунд до конца матча Дэвис получил удар локтем в голову от центрового «Голден Стэйт» (106:121) в пятом матче серии полуфинала Западной конференции. Игрок «Лейкерс» не смог продолжить встречу и удалился с площадки.

О`Нил и Баркли, вероятно, сравнили удар Дэвиса с попаданием скомканной бумаги в лицо.

«Я кажется знаю, почему они смеются», — сказал ведущий Кенни Смит в эфире «NBA on TNT».

«Я смеюсь из-за того, что Шак сминает свою бумажку», — ответил Баркли едва сдерживая смех.

баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Чарльз Баркли
Шакил О`Нил
Энтони Дэвис
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