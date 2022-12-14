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Сегодня, 08:49

«Бостон» в овертайме обыграл «Лейкерс», Тейтум набрал 44 очка

Руслан Минаев
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«Бостон» в гостях обыграл «Лейкерс» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА — 122:118.

В составе «Селтикс» самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум — 44 очка.

У «Лос-Анджелеса» больше всех набрали Энтони Дэвис (37+12) и Леброн Джеймс (33+9+9).

«Бостон» прервал серию из двух поражений подряд и лидирует в Восточной конференции с 22 победами в 29 матчах.

«Лейкерс» — 12-е на «Западе» с 11 победами в 27 матчах.

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НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Бостон» — 118:122 ОТ (24:37, 26:28, 32:23, 28:22, 8:12)

14 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Бостон Селтикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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