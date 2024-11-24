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Сегодня, 08:54

«Денвер» обыграл «Лейкерс» в Лос-Анджелесе, Йокич набрал 34 очка

Руслан Минаев
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«Денвер» на выезде победил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:102.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Никола Йокич — 34 очка, 13 подборов и 8 передач. У хозяев 18 очков, 6 подборов и 7 передач на счету форварда Леброна Джеймса.

«Денвер» одержал 9-ю победу в 15 матчах и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. «Лейкерс» с 6 поражениями и 10 победами — на 4-й строчке.

НБА. Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Денвер» — 102:127 (29:31, 34:26, 15:37, 24:33)

24 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс

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