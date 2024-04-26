«Денвер» в третий раз обыграл «Лейкерс»

Сегодня, 07:41
«Денвер» обыграл «Лейкерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 112:105. Счет в серии стал 3-0 в пользу «Наггетс».
Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл: 33 очка и 16 подборов.
Четвертая игра в серии состоится 28 апреля.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Третий матч
«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 105:112 (33:23, 20:26, 22:34, 30:29)
Л: Дэвис (33 + 16 подборов), Джеймс (26), Ривз (22).
Д: Гордон (29 + 15 подборов), Йокич (24 + 15 подборов), Дж. Мюррэй (22), Портер (20).
Счет в серии: 0-3.