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НБА

Сегодня, 07:41

«Денвер» в третий раз обыграл «Лейкерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Леброн Джеймс и Никола Йокич.
Фото USA Today Sports
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«Денвер» обыграл «Лейкерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 112:105. Счет в серии стал 3-0 в пользу «Наггетс».

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл: 33 очка и 16 подборов.

Четвертая игра в серии состоится 28 апреля.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 105:112 (33:23, 20:26, 22:34, 30:29)

Л: Дэвис (33 + 16 подборов), Джеймс (26), Ривз (22).

Д: Гордон (29 + 15 подборов), Йокич (24 + 15 подборов), Дж. Мюррэй (22), Портер (20).

Счет в серии: 0-3.

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Никола Йокич
0
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