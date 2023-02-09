«Лейкерс» договорились об обмене Уэстбрука в «Юту»

«Лейкерс», «Юта» и «Миннесота» согласовали трехсторонний обмен с участием разыгрывающего «озерников» Расселла Уэстбрука, сообщает ESPN.

Уэстбрук, а также форвард команды из Лос-Анджелеса Хуан Тоскано-Андерсон и центровой Дэмиан Джонс продолжат карьеру в «Юте», также «Джаз» получат от «Лейкерс» драфт-пик 1-го раунда в 2027 году (защищен в топ-4).

В «Миннесоту» перейдут защитники «Юты» Майк Конли и Никейл Александер-Уокер. «Лейкерс» получат от «Тимбервулвз» разыгрывающего Д'Анджело Расселла, а также форвардов Малика Бизли и Джарреда Вандербилта.