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Сегодня, 07:13

«Лейкерс» договорились с Дэвисом о продлении контракта на 3 года и 186 миллионов долларов

Руслан Минаев
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«Лейкерс» подпишут долгосрочный контракт с тяжелым форвардом Энтони Дэвисом, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

По его информации, стороны подпишут трехлетнее соглашение на сумму 186 миллионов долларов. По действующему договору у игрока остаются два сезона. Продление активируется с 2025 года.

30-летний Дэвис выступает в «Лейкерс» с сезона-2019/20. В прошедшем регулярном чемпионате НБА он в среднем набирал 25,9 очка, 12,5 подбора, 2,6 передачи, 1,1 перехвата и 2,0 блок-шота за 34 минуты игрового времени.

баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Энтони Дэвис
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