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Сегодня, 07:40

«Лейкерс» победили «Финикс», Леброн набрал 21 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лейкерс» обыграли «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА -123:116. Команда из Лос-Анджелеса одержала вторую победу в двух играх на старте сезона.

Центровой Энтони Дэвис стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков. На счету Леброна Джеймса — 21 очко.

В другом матче «Портленд» на своем паркете потерпел поражение от «Нью-Орлеана» — 103:105.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 103:105 (27:15, 20:22, 37:38, 19:30)

П: Грант (34), Саймонс (24), Хендерсон (15), Эйтон (10 + 15 подборов).

Н: Хоукинс (24), Ингрэм (21), Макколлум (20), Уильямсон (16 + 11 подборов).

«Лейкерс» — «Финикс» — 123:116 (23:38, 29:23, 35:24, 36:31)

Л: Дэвис (35), Ривз (26), Джеймс (21), Хатимура (14).

Ф: Дюрант (30), Букер (23), Бил (15), Джонс (14).

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Финикс Санс

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