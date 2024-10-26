«Лейкерс» победили «Финикс», Леброн набрал 21 очко

«Лейкерс» обыграли «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА -123:116. Команда из Лос-Анджелеса одержала вторую победу в двух играх на старте сезона.

Центровой Энтони Дэвис стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков. На счету Леброна Джеймса — 21 очко.

В другом матче «Портленд» на своем паркете потерпел поражение от «Нью-Орлеана» — 103:105.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 103:105 (27:15, 20:22, 37:38, 19:30)

П: Грант (34), Саймонс (24), Хендерсон (15), Эйтон (10 + 15 подборов).

Н: Хоукинс (24), Ингрэм (21), Макколлум (20), Уильямсон (16 + 11 подборов).

«Лейкерс» — «Финикс» — 123:116 (23:38, 29:23, 35:24, 36:31)

Л: Дэвис (35), Ривз (26), Джеймс (21), Хатимура (14).

Ф: Дюрант (30), Букер (23), Бил (15), Джонс (14).