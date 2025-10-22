Видео
НБА. Новости
22 октября, 07:45

«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт», Дончич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Лука Дончич с мячом уходит от соперника.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Лейкерс» на своем паркете проиграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:119.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Лука Дончич, который оформил дабл-дабл — 43 очка и 13 подборов.

У «Уорриорз» больше всех очков набрал форвард Джимми Батлер — 31.

Для обеих команд этот матч был первым в сезоне-2025/26.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 109:119 (22:28, 32:27, 25:35, 30:29)

Л: Дончич (43 + 13 подборов), Ривз (26), Эйтон (10).

Г: Батлер (31), Карри (23), Куминга (17), Хилд (17).

