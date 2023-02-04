«Лейкерс» готовы предложить два драфт-пика первого раунда и Уэстбрука в обмен на Ирвинга

«Лейкерс» заинтересованы в разыгрывающем «Бруклина» Кайри Ирвинге, сообщает The Ahletic.

По данным источника, команда из Лос-Анджелеса готова предложить за 30-летнего американца драфт-пики в первом раунде в 2027 и 2029 году, а также Расселла Уэстбрука.

Другими претендентами на Ирвинга являются «Финикс» и «Даллас».

3 февраля стало известно, что Кайри Ирвинг запросил у руководства «Бруклина» обмен. Дедлайн обменов в НБА наступит 9 февраля, если баскетболист не покинет клуб до этого периода, то уйдет по окончании сезона-2022/23 на правах свободного агента.

Кайри Ирвинг выступает за «Бруклин» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел 40 матчей, набирая в среднем 27,1 очка, 5,1 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота за игру.