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1 апреля, 07:35

«Лейкерс» дома обыграли «Хьюстон»

Алина Савинова
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«Лейкерс» одержали победу над «Хьюстоном» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 104:98.

Самыми результативными игроками встречи стали Гейб Винсент, Лука Дончич и Дориан Финни-Смит из «Лос-Анджелеса», а также форвард «Рокетс» Амен Томпсон. Все четверо набрали по 20 очков.

«Лейкерс» одержали 46-ю победу в сезоне и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции. «Хьюстон» с 49 победами идет на второй строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Хьюстон» — 104:98 (16:19, 32:29, 34:29, 22:21)

Л: Винсент (20), Дончич (20), Финни-Смит (20)

Х: Томпсон (20), Брукс (16), Смит (15)

1 апреля. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

Баскетбол
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Хьюстон Рокетс
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