37 очков Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»

«Лейкерс» дома обыграли «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:104.

Самым результативным игроком встречи стал форвард команды хозяев Леброн Джеймс, который набрал 37 очков. «Рокетс» больше всего очков принес Диллон Брукс — 24.

«Лейкерс» одержали 8 побед в 14 матчах и занимают 6-е место на «Западе». «Хьюстон» с 6 победами в 11 играх располагается на строчку ниже.

НБА. Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Хьюстон» — 105:104 (20:28, 29:27, 32:20, 24:29)

20 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.