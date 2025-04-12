«Лейкерс» переиграли «Хьюстон», Дончич набрал 39 очков

«Лейкерс» выиграли у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:109.

Разыгрывающий защитник Лука Дончич набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Лос-Анджелес» с результатом 50-31 занимает 3-е место в Западной конференции. «Хьюстон» идет вторым — 52-29. Обе команды гарантировали себе выход в плей-офф.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Хьюстон» — 140:109 (38:32, 40:24, 29:31, 33:22)

Л: Дончич (39), Ривз (23), Финни-Смит (18), Хатимура (16), Джеймс (14).

Х: Уитмор (34), Шеппард (14), Уильямс (12).