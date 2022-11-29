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Сегодня, 09:28

Трехочковый под сирену принес «Индиане» победу над «Лейкерс». «Пэйсерс» отыгрались с минус 17

«Индиана» благодаря броску под сирену вырвала победу у «Лейкерс»
Руслан Минаев
Расселл Уэстбрук.
Фото USA Today Sports
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«Индиана» в гостях обыграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:115.

«Пэйсерс» победили благодаря трехочковому броску под сирену.

В составе «Индианы» самым результативным игроком стал Тайриз Халибертон с 24 очками.

У «Лейкерс» больше остальных набрал Энтони Дэвис — 25 очков.

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«Сакраменто» — «Финикс» — 117:122 (26:31, 38:32, 20:28, 33:31)

29 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».

«Лейкерс» — «Индиана» — 115:116 (32:29, 30:27, 31, 28, 22:32)

29 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena»

БК Индиана Пэйсерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Сакраменто Кингз
БК Финикс Санс
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