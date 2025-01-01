«Лейкерс» дома проиграли «Кливленду», Лебро набрал 23 очка

«Лейкерс» на своем паркете потерпели поражение от «Кливленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:122.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Остин Ривз, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 передач. Форвард Леброн Джеймс набрал 23 очка.

«Кливленд» продлил победную серию и с результатом 29-4 лидирует в Восточной конференции. «Лейкерс» идут на 7-й строчке на Западе — 18-14.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Кливленд» 110:122 (30:34, 23:24, 25:29, 32:35)

Л: Ривз (35 + 10 передач), Дэвис (28 + 13 подборов), Джеймс (23).

К: Аллен (27 + 14 подборов), Митчелл (26), Э. Мобли (20), Струс (15), Гарлэнд (14 + 14 передач).