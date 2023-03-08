0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:33

«Лейкерс» победили «Мемфис», Дэвис набрал 30 очков и сделал 22 подбора

Иван Торопцев
Корреспондент
Энтони Дэвис.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Лейкерс» обыграли «Мемфис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 112:103.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Энтони Дэвис, набравший 30 очков. Также Дэвис сделал 22 подбора.

«Мемфис» потерпел третье поражение подряд, команда занимает второе место в таблице Западной конференции. «Лейкерс» идут на девятой строчке.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Лейкерс» — «Мемфис» — 112:103 (23:21, 33:36, 26:23, 30:23)

Л: Дэвис (30 + 22 подбора), Ривз, Хачимура, Шредер (все трое — 17)

М: Джексон (26), Джонс (16), Брукс (13)

8 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

0
Читайте также
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Даллас» дома обыграл «Юту». Ирвинг набрал 33 очка, Дончич оформил дабл-дабл

Бывший разыгрывающий «Орландо» Апплинг приговорен к тюремному сроку за убийство