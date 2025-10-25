«Лейкерс» победили «Миннесоту», Дончич набрал 49 очков

«Лейкерс» выиграли у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:110. Разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл — 49 очков и 11 подборов.

В других встречах «Портленд» выиграл у «Голден Стэйт» (139:119), «Сакраменто» победил «Юту» (105:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Миннесота» — 128:110 (36:40, 32:23, 40:31, 20:16)

Л: Дончич (49 + 11 подборов), Хатимура (23), Ривз (23 + 11 передач), Эйтон (15).

М: Эдвардс (31), Рэндл (26), Дивинченцо (13).

«Портленд» — «Голден Стэйт» — 139:119 (28:28, 41:28, 34:35, 36:28)

П: Авдия (26), Грант (22), Камара (19), Шарп (17), Клинган (14).

Г: Карри (35), Куминга (16), Батлер (14).

«Сакраменто» — «Юта» — 105:104 (31:24, 18:22, 29:30, 27:28)

С: Лавин (31), Монк (20), Шредер (17), Сабонис (12 + 12 подборов).

Ю: Маркканен (33), Джордж (18 + 10 передач), Сенсабо (15).