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Сегодня, 06:15

«Лейкерс» уступили «Миннесоте» на старте плей-офф НБА

Алина Савинова
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«Лейкерс» дома проиграли «Миннесоте» в первом матче первого раунда плей-офф НБА — 95:117.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Лос-Анджелес» Лука Дончич, который набрал 37 очков.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Миннесоты». Второй матч серии состоится также в Лос-Анджелесе в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«ЛА Лейкерс» — «Миннесота» — 95:117 (28:21, 20:38, 30:35, 17:23)

Л: Дончич: (37), Джеймс (19), Ривз (16)

М: Макдэниелс (25), Райд (23), Эдвардс (22)

20 апреля. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

Баскетбол
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
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