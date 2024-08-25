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Сегодня, 02:40

«Лейкерс» могут приобрести Дончича после завершения карьеры Леброна Джеймса

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривают возможность приобретения разыгрывающего «Далласа» Луки Дончича, сообщает Bleacher Report.

По данным источника, 25-летний баскетболист рассматривается как замена Леброну Джеймсу, когда американец завершит карьеру.

В сезоне НБА-2023/24 Дончич сыграл в регулярном чемпионате 70 матчей, в которых в среднем набирал 33,9 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф у словенского баскетболиста на счету 22 матча, 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи в среднем за игру.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
Лука Дончич
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