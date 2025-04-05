«Лейкерс» переиграли «Нью-Орлеан», Дончич набрал 35 очков

«Лейкерс» выиграли у «Нью-Орлеана» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:108. Разыгрывающий защитник Лука Дончич набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Клипперс» обыграли «Даллас» (114:91). Форвард «Маверикс» Наджи Маршалл набрал 22 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Даллас» — 114:91 (29:16, 29:19, 23:25, 33:31)

К: Леонард (20), Зубац (14 + 13 подборов), Пауэлл (14), Харден (13).

Д: Маршалл (22), Динуидди (18), Харди (16).

«Лейкерс» — «Нью-Орлеан» — 124:108 (25:30, 37:23, 31:31, 31:24)

Л: Дончич (35), Ривз (30), Джеймс (27).

Н: Альварадо (27), Маткович (15), Мисси (13 + 11 подборов), Олиник (12).