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«Лейкерс» разгромил «Нью-Орлеан» и вышли в финал внутрисезонного турнира НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
8 декабря. «ЛА Лейкерс» — «Нью-Орлеан» — 133:89.
Фото USA Today Sports
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«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» в матче 1/2 финала внутрисезонного турнира — 133:89.

В финале команда из Лос-Анджелеса сыграет против «Индиане», которая ранее выиграла у «Милуоки» (128:119).

В этом сезоне впервые проводится подобный турнир. Матчи плей-офф не идут в зачет регулярного чемпионата, в отличие от групповой стадии.

НБА. Внутрисезонный турнир

Плей-офф. 1/2 финала

«ЛА Лейкерс» — «Нью-Орлеан» — 133:89 (29:30, 38:24, 43:17, 23:18)

Л: Джеймс (30), Ривз (17), Дэвис (16 + 15 подборов), Принс (15), Расселл (14).

Н: Мерфи (14), Уильямсон (13), Джонс (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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«Индиана» обыграла «Милуоки» и вышла в финал внутрисезонного турнира НБА