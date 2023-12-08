«Лейкерс» разгромил «Нью-Орлеан» и вышли в финал внутрисезонного турнира НБА

Сегодня, 07:45
«Лейкерс» обыграли «Нью-Орлеан» в матче 1/2 финала внутрисезонного турнира — 133:89.
В финале команда из Лос-Анджелеса сыграет против «Индиане», которая ранее выиграла у «Милуоки» (128:119).
В этом сезоне впервые проводится подобный турнир. Матчи плей-офф не идут в зачет регулярного чемпионата, в отличие от групповой стадии.
НБА. Внутрисезонный турнир
Плей-офф. 1/2 финала
«ЛА Лейкерс» — «Нью-Орлеан» — 133:89 (29:30, 38:24, 43:17, 23:18)
Л: Джеймс (30), Ривз (17), Дэвис (16 + 15 подборов), Принс (15), Расселл (14).
Н: Мерфи (14), Уильямсон (13), Джонс (10).