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Сегодня, 08:31

«Лейкерс» отправили сына Леброна Джеймса в G-лигу

Леброн Джеймс и его сын Бронни.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Лейкерс» приняли решение о переводе защитника Бронни Джеймса в команду G-лиги «Саут Бэй», сообщает MSN.

Сын форварда Леброна Джеймса дебютирует за фарм-клуб в субботу, 9 ноября, в матче против «Солт Лэйк Сити». В «Лейкерс» надеются, что в клубе G-лиги 20-летний баскетболист наберется соревновательного опыта и улучшит свои навыки.

Бронни был выбран под 55-м номером на драфте-2024 и дебютировал в НБА 23 октября в матче с «Минесотой» (110:103), сыграв вместе со своим отцом. В той игре он провел на паркете почти 3 минуты и сделал 1 подбор. Также он сыграл с «Кливлендом» (110:134) и набрал 2 очка.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Бронни Джеймс

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