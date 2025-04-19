«Лейкерс» продлили контракт с Пелинкой

«Лейкерс» на официальном сайте объявили о продлении соглашения с Робом Пелинкой, назначив его президентом по баскетбольным операциям и генеральным менеджером.

Роб Пелинка продлил сотрудничество с «Лейкерс».

«В течение восьми сезонов я полагалась на видение и лидерские качества Роба, чтобы делать то, что лучше для «Лейкерс». Я ценю его профессионализм и верю в способность обеспечивать баскетбол чемпионского уровня для фанатов в Лос-Анджелесе и по всему миру», — сказала владелец клуба Джини Басс.

Пелинка присоединился к «Лейкерс» в 2017 году в качестве генерального менеджера и был назначен вице-президентом по баскетбольным операциям и генеральным менеджером в 2020 году.