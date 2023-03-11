32 очка Барнса не спасли «Торонто» от поражения в матче с «Лейкерс»

«Лейкерс» обыграли «Торонто» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 122:112. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Скотт Барнс, набравший 32 очка. «Лейкерс» занимают девятое место в таблице Западной конференции НБА, «Торонто» идет на девятой строчке Востока. НБА Регулярный сезон «Лейкерс» — «Торонто» — 122:112 (31:35, 39:27, 15:28, 37:22) Л: Расселл (28), Шредер (23), Ривз (18) Т: Барнс (32), Ануноби (29), Пелтль (17 + 10 подборов) 11 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».