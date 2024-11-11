«Лейкерс» обыграли «Торонто», Леброн Джеймс оформил трипл-дабл

«Лейкерс» дома обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:103.

У хозяев трипл-дабл оформил форвард Леброн Джеймс — 19 очков, 10 подборов и 16 передач. Защитник «Лейкерс» Остин Ривз набрал 27 очков. У гостей Ар Джей Барретт и Крис Буше набрали по 18 очков.

«Лейкерс» одержали 6-ю победу в 10 матчах и занимают 10-е место в таблице Западной конференции. «Торонто» потерпел 9-е поражение в 11 матчах и замыкает таблицу «Востока».

НБА. Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Торонто» — 123:103 (26:34, 27:21, 35:27, 35:21)

11 ноября. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.