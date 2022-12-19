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НБА

Сегодня, 07:53

«Лейкерс» переиграли «Вашингтон». Уизардс проиграли 10 матч подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лейкерс» на своем паркете выиграли у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:117. «Уизардс» потерпели десятое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 33 очка.

«Лейкерс» идут на 12-м месте в Западной конференции — 13-16, а «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции — 11-20.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Вашингтон» — 119:117 (30:29, 36:23, 21:36, 32:29)

Л: Джеймс (33), Уокер (21), Брайант (16 + 10 подборов), Шредер (12), Ривз (12).

В: Бил (29), Кузма (22 + 16 подборов), Порзингис (21 + 11 подборов).

БК Вашингтон Уизардс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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