В Нью-Йорке прошел второй раунд драфта НБА 2024 года

В Нью-Йорке прошел второй день 78-го ежегодного драфта НБА. Впервые в истории церемония проходила в два дня.

Главным событием второй половины драфта стал выбор Бронни Джеймса, сына звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса. Под общим 55-м номером его заполучили сами «Лейкерс».

Второй раунд драфта НБА-2024

31. «Торонто» — форвард Джонатан Могбо (Сан-Франциско)

32. «Юта» — центровой Кайл Филиповски (Дьюк)

33. «Милуоки» — форвард Тайлер Смит («Игнайт»)

34. «Нью-Йорк» (получен от «Портленда») — разыгрывающий Тайлер Колек (Маркетт).

35. «Индиана» (получен от «Сан-Антонио») — свингмен Джонни Ферфи (Канзас)

36. «Сан-Антонио» (получен от «Индианы») — разыгрывающий Хуан Нуньес («Ульм», Германия)

37. «Детройт» (получен от «Миннесоты») — форвард Боби Клинтман («Кэрнс», Австралия).

38. «Оклахома» (получен от «Нью-Йорка») — защитник Аджай Митчелл (Санта-Барбара).

39. «Мемфис» — форвард Джейлен Уэллс (Вашингтон Стэйт)

40. «Финикс» (получен от «Портленда») — центровой Осо Игодаро (Маркетт).

41. «Филадельфия» — тяжелый форвард/центровой Адем Бона (UCLA).

42. «Шарлотт» — разыгрывающий Кей Джей Симпсон (Колорадо)

43. «Атланта» (получен от «Майами») — свингмен Никола Дуришич («Мега»)

44. «Майами» (получен от «Хьюстона») — свингмен Пелле Ларссон (Аризона)

45. «Сакраменто» — разыгрывающий Джамал Шид (Хьюстон)

46. «Клипперс» — атакующий защитник Кэм Кристи (Миннесота)

47. «Нью-Орлеан» (получен от «Орландо») — свингмен Антонио Ривз (Кентукки)

48. «Сан-Антонио» — форвард Харрисон Ингрэм (Северная Каролина)

49. «Индиана» — защитник Тристен Ньютон (Коннектикут)

50. «Индиана» — форвард Энрике Фримен (Акрон)

51. «Нью-Йорк» (получен от «Вашингтона») — форвард Мелвин Аженса («Сен-Кантен», Франция)

52. «Оклахома» (получен от «Голден Стэйт») — центровой Куинтен Пост (Бостон Колледж).

53. «Мемфис» (получен от «Детройта» через «Миннесоту») — защитник Кэм Спенсер (Коннектикут)

54. «Бостон» — форвард Антон Уотсон (Гонзага)

55. «Лейкерс» — защитник Бронни Джеймс (Южная Калифорния)

56. «Нью-Йорк» (получен от «Финикса») — атакующий защитник Кевин Маккаллар (Канзас).

57. «Торонто» (получен от «Мемфиса») — тяжелый форвард/центровой Ульрих Камка Чомче (Африканская академия НБА)

58. «Нью-Йорк» (получен от «Далласа») — центровой Ариель Хукпорти («Людвигсбург», Германия)