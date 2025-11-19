«Лейкерс» победили «Юту», Джеймс дебютировал в сезоне

«Лейкерс» дома обыграли «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:126.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Лука Дончич — 37 очков и 10 передач. У гостей больше всех очков набрал Кейонте Джордж — 33.

Дебютную игру в своем 23-м сезоне в НБА провел Леброн Джеймс. На счету ветерана 11 очков и 12 передач.

«Лейкерс» одержали 11-ю победу в 15 играх и занимают 4-е место в таблице Западной конференции. «Юта» с 9 поражениями в 14 играх — на 10-й строчке.

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Юта» — 140:126 (27:36, 40:35, 37:22, 36:33)

19 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».