Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:23

«Лейкерс» разгромили «Юту», Дэвис набрал 26 очков

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Лейкерс» дома разгромили «Юту» в матче Внутрисезонного турнира НБА — 131:99.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард хозяев Энтони Дэвис — 26 очков.

По ходу матча форвард Леброн Джеймс достиг отметки в 39 000 очков в НБА.

«Лейкерс» одержали третью победу подряд и занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Лос-Анджелеса одержала 9 побед в 15 матчах.

«Юта» потерпела третье поражение кряду. «Джаз» с 4 победами в 14 матчах занимает 12-е место «Запада».

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Юта» — 131:99 (32:17, 30:24, 40:34, 29:24)

Л: Дэвис (26+16 подборов), Расселл (20+8 передач), Ривз (19+5+5), Джеймс (17+7+9)

Ю: Юртсевен (18), Коллинз (15)

22 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Юта Джаз
0
Читайте также
Аргентинский вратарь Мартинес попытался отобрать у полицейского дубинку: видео
Пинок от Хиддинка, дубль в ворота чехов, лезгинка в самолете: яркая карьера Дзагоева
Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
СМИ сообщили о возможности Запада организовать новый майдан на Украине
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Келли Убре может вернуться на следующей неделе