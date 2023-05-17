Лидер «Мемфиса» Морант выступил с заявлением о его очередном инциденте с пистолетом

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант выступил с заявлением по поводу очередного скандального инцидента с его участием.

15 мая стало известно, что игрока могут дисквалифицировать на длительный срок из-за того, что он снова показал пистолет во время стрима в одной из соцсетей.

«Я знаю, что разочаровал многих людей, которые поддерживали меня. Я понимаю, что мне нужно серьезно поработать над собой. Может, мои слова сейчас не так много значат, но я беру полную ответственность за свои действия и продолжу работать над собой», — написал Морант в соцсетях.

Первый инцидент с Морантом произошел в марте, тогда игрок был дисквалифицирован на 8 матчей. 14 мая он вновь показал огнестрельное оружие во время прямой трансляции в интернете, «Мемфис» отстранил баскетболиста на неопределенный срок.