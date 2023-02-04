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НБА

Сегодня, 10:12

Лиллард и Хилд примут участие в конкурсе трехочковых на Матче звезд НБА

Мария Гусева
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Разыгрывающий защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард принял приглашение поучаствовать в конкурсе трехочковых на Матче звезд НБА.

32-летний американец в текущем регулярном чемпионате набирает в среднем по 30,7 очка за игру. Он реализовал 161 из 433 трехочковых бросков — 37,2 процента.

Также в конкурсе примет участие атакующий защитник «Индианы» Бадди Хилд. В этом сезоне 30-летний баскетболист сыграл в 54 матчах, набирая в среднем по 17,4 очка. Его процент реализации бросков из-за дуги — 42,5.

Матч звезд НБА пройдет 18-19 февраля в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум-арене».

НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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