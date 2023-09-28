Лиллард подтвердил переход в «Милуоки»

Разыгрывающий защитник Дэмиэн Лиллард прокомментировал свой переход в «Милуоки» в результате трехстороннего обмена из «Портленда» с участием «Финикса».

«О случайных людях речь не идет, а что касается настоящих поклонников «Блэйзерс» и города Портленд, который я искренне люблю... с ними я пообщаюсь правдиво. Следите за обновлениями. С нетерпением жду следующей главы! «Бакс», — написал Лиллард.

Лиллард был выбран «Портлендом» под общим 6-м номером на драфте 2012 года и всю карьеру провел в этом клубе.