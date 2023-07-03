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Сегодня, 07:25

Лиллард впервые прокомментировал запрос на обмен из «Портленда»

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Портленда» Дэмиен Лиллард прокомментировал запрос на обмен из команды.

«Стремление поступать правильно — часть меня. Мне бы хотелось услышать мнение фанатов, которые отвернулись от меня, — ввел ли я их в заблуждение? Или еще кого-то? Дайте мне знать», — написал игрок в соцсети.

Помимо этого, баскетболист сделал репост записи, в которой болельщик отказывался винить игрока в том, что он хочет перемен, в отличие от руководства «Портленда».

Ранее сообщалось, что Лиллард хочет продолжить карьеру только в «Майами».

В 769 матчах за «Портленд» он в среднем набирал 25,2 очка, 6,7 передачи и 4,2 подбора. В прошлом сезоне его показатели — 32,2 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора. Контракт Лилларда действует до конца сезона-2026/27, в котором предусмотрена опция игрока.

баскетбол
НБА
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Дэмиэн Лиллард
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