Лиллард впервые прокомментировал запрос на обмен из «Портленда»

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиен Лиллард прокомментировал запрос на обмен из команды.

«Стремление поступать правильно — часть меня. Мне бы хотелось услышать мнение фанатов, которые отвернулись от меня, — ввел ли я их в заблуждение? Или еще кого-то? Дайте мне знать», — написал игрок в соцсети.

Помимо этого, баскетболист сделал репост записи, в которой болельщик отказывался винить игрока в том, что он хочет перемен, в отличие от руководства «Портленда».

Ранее сообщалось, что Лиллард хочет продолжить карьеру только в «Майами».

В 769 матчах за «Портленд» он в среднем набирал 25,2 очка, 6,7 передачи и 4,2 подбора. В прошлом сезоне его показатели — 32,2 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора. Контракт Лилларда действует до конца сезона-2026/27, в котором предусмотрена опция игрока.