Лонзо Болл сможет сыграть в предстоящем сезоне

«Чикаго» готовится к тому, что разыгрывающий Лонзо Болл вернется в строй не раньше Нового года, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Летом 24-летний баскетболист перенес операцию на колене.

Точные сроки возвращения спортсмена пока неизвестны. Ожидается, что он может пропустить несколько месяцев.

В предыдущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Болл принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13,0 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.