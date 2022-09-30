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Сегодня, 16:54

Лонзо Болл сможет сыграть в предстоящем сезоне

Иван Шитик
Корреспондент

«Чикаго» готовится к тому, что разыгрывающий Лонзо Болл вернется в строй не раньше Нового года, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Летом 24-летний баскетболист перенес операцию на колене.

Точные сроки возвращения спортсмена пока неизвестны. Ожидается, что он может пропустить несколько месяцев.

В предыдущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Болл принял участие в 35 встречах, в которых он в среднем набирал 13,0 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал 5,1 результативной передачи.

БК Чикаго Буллз
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