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Сегодня, 08:55

«Клипперс» обыграли «Денвер», у Йокича трипл-дабл

Даниил Аршавский
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«Клипперс» на своем паркете переиграли «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:122.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Клипперс» Джеймс Харден, набравший 39 очков и сделавший 11 передач. Кроме того, трипл-дабл оформил центровой «Наггетс» Никола Йокич (28 очков, 14 подборов, 11 передач).

«Клипперс» одержали 13-ю победу и идут 7-ми в Западной конференции, «Денвер» потерпел 8-е поражение и занимает 9-е место.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Денвер» — 126:122 (32:23, 27:36, 33:31, 34:32)

2 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.

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