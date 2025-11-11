«Атланта» нанесла «Клипперс» пятое поражение подряд, Харден оформил трипл-дабл

«Атланта» в гостях одержала победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:102.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джеймс Харден, он оформил трипл-дабл — 35 очков, 10 подборов и 11 передач. 28 очков у гостей набрал Вит Крейчи.

«Атланта» занимает девятое место в Восточной конференции НБА. «Клипперс» потерпели пятое поражение подряд и идут на 11-й строчке «Запада».

Баскетбол

НБА

Регулярный чемпионат

»Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта» — 102:105 (29:19, 23:33, 24:27, 26:26)

11 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».