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Сегодня, 09:01

«Денвер» обыграл «Клипперс» в Лос-Анджелесе

Руслан Минаев
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«Денвер» в гостях обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:104.

В составе «Наггетс» больше всех набрал Аарон Гордон — 29 очков. У Джамала Мюррея по итогам матча 21 очков и 9 передач.

У «Лос-Анджелеса» 23 очка записал на свой счет Джон Уолл, 16 очков набрал Теранс Манн.

«Денвер» одержал 12-ю победу в 19 матчах и занимает второе место в Западной конференции. «Клипперс» — на 6-й строчке Запада.

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Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Денвер» — 104:114 (26:31, 26:33, 25:23, 27:27)

26 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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