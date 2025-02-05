«Лейкерс» обыграли «Клипперс», Леброн Джеймс набрал 26 очков

«Лейкерс» на выезде победили «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:97.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Леброн Джеймс, набравший 26 очков.

Новичок «Лейкерс» Лука Дончич, которого на днях обменяли из «Далласа», не вышел на паркет.

«Лейкерс» одержали третью победу подряд и занимают пятое место в Западной конференции НБА. «Клипперс» идут шестыми на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 97:122 (29:45, 21:28, 25:25, 22:24)

ЛАК: Пауэлл (20 очков), Джонс (17), Хайлэнд (12)

ЛАЛ: Джеймс (26), Ривз (20), Хатимура (20)

5 февраля. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

«Портленд» — «Индиана» — 112:89 (27:18, 18:20, 33:28, 34:23)

П: Саймонс (22 очка), Грант (20), Хендерсон (17), Шарп (17)

И: Нембхард (17), Сиакам (16), Макконнелл (14)

5 февраля. Портленд. «Moda Center».